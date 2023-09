Baroni: “Buona prova, paghiamo a caro prezzo un solo errore. Ma con il Milan è così”

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Milan.

Queste le sue parole: “La partita è stata condizionata da quel doppio errore per far fare gol al Milan, in queste partite non te lo puoi permettere. Per il resto l’atteggiamento è stato buono, abbiamo tenuto bene il campo, siamo stati aggressivi. Se il Milan non ha fatto un’ottima partita il merito è stato soprattutto del Verona, ma non si possono commettere questi errori contro una squadra come il Milan”.

Con l’ingresso di Bonazzoli le cose sono migliorate?

“Abbiamo ragazzi come Lazovic che devono fare minutaggio, l’idea era quella di togliere dei punti di riferimento ai tre centrali. Bonazzoli è entrato bene, però dobbiamo essere anche un po’ più cinici e cattivi nel chiudere l’azione anche perché a San Siro non puoi avere tante occasioni e le devi sfruttare”.

Folorunsho attaccante aggiunto? “Rispetto all’inizio abbiamo modificato qualcosa, ci serviva più presenza fisica in mezzo al campo che lui e Hongla ci possono garantire in attesa della miglior condizione di Serdar. Abbiamo alzato un po’ Duda che è molto bravo nella gestione della palla, la squadra mi sembra più equilibrata così ma Folorunsho anche se parte da dietro non deve perdere l’inserimento”.

Faraoni fuori perché ammonito? “Sì, aveva preso un cartellino giallo, sta cercando la miglior condizione e l’ammonizione ha condizionato la mia scelta”.

