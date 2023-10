Baroni: “Buon punto su un campo difficile. La sosta arriva al momento giusto”

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato dopo la gara pareggiata in casa del Torino.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, con personalità anche creando delle occasioni in cui, però, sbagliamo la finalizzazione. La squadra mi è piaciuta, abbiamo tenuto il Toro lontano dalla nostra area. Siamo in costruzione, abbiamo cambiato tanto, dobbiamo crescere, ma faccio i complimenti a chi è entrato”.

Mancano gli ultimi 20 metri per tornare alla vittoria? “Sto cercando diverse soluzioni. Cruz è arrivato da poco, ha buona mobilità, vedremo in futuro. Suslov ha fatto bene. Attraverso il lavoro possiamo far meglio. C’è la possibilità per andare oltre, uno step successivo.

Su Cruz: “Non è una scelta coraggiosa, chi va forte gioca. Ha interpretato bene la gara, c’è da lavorare, ma è una cosa che non ci spaventa. Ora testa alla prossima gara, poi arriverà la sosta, che per noi sarà molto utile”.

Si trova dove vorrebbe essere in questo momento? “Abbiamo cambiato nove giocatori, c’è partecipazione, ho una squadra ricettiva. Stiamo lavorando per trovare nuove soluzioni”

Cercare la vittoria contro il Frosinone non sarà facile, che squadra si aspetta? “Il Frosinone ha un allenatore bravo, conosco l’ambiente, la squadra è stata costruita bene, c’è entusiasmo. Una gara molto più difficile di quelle dopo la sosta”.

Foto: twitter Verona