Baroni: “Bello tornare a Verona. Il girone di ritorno sarà ancora più complicato”

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato a Sky Sport prima della partita sul campo dell’Hellas Verona, partendo dal suo ritorno al Bentegodi: “Lo scorso anno è stato delicato, diverso dalle altre, io e il mio staff siamo consapevoli di aver dato alla squadra tutto quello che avevamo. E torno in una piazza in cui ho fatto una cosa importante come la salvezza della stagione scorsa, oggi sarà una sfida complicata e per questo sicuramente bella”.

Sul primo bilancio: “Stiamo lavorando tanto, e tanto ancora ce ne sarà. Il girone di ritorno sarà ancora più complicato, qualcuno ancora manca all’appello ma abbiamo convinzione nel lavoro”.

Infine, su Ibrahimovic: “È un giovane di grande qualità e spetta a lui. Più che sull’esterno può agire da trequartista, ma se riesce a metter dentro qualcosa può giocare anche nei due di centrocampo. Sicuramente è un centrocampista offensivo, deve crescere e lo sa, abbiamo parlato delle sue aree di miglioramento”.

Foto: Instagram Lazio