Baroni: “Avremmo potuto anche vincerla, portiere miracoloso”

Leggera frenata per il Lecce, fermato sul pari da una buona Alessandria. I salentini hanno perso la vetta della classifica e a fine gara Baroni ha commentato: “La bravura di quest’avversario ti fa fare una partita un po’ sudicia, spezzettata. Loro sono aggressivi a tutto campo, ti tolgono iniziativa. Noi tendenzialmente giochiamo e non siamo riusciti a trovare il ritmo. È questa la forza dell’Alessandria. Avevo avvisato i miei ragazzi preparando la partita. Il nervosismo alla fine con l’arbitro? Secondo me si poteva battere l’angolo, ho espresso il mio pensiero con garbo. Abbiamo avuto un paio di occasioni importanti e sull’ultima il portiere ha fatto un miracolo. Una parata devastante ma va bene così”.

FOTO: Sito Lecce