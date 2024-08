Baroni alla vigilia di Lazio-Milan: “Mercato? Ne parlerò alla chiusura. Eriksson era una persona straordinaria”

Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani allo stadio Olimpico contro il Milan. Che Lazio troverà domani il Milan? “Domani abbiamo una partita difficile, incontriamo un avversario che a prescindere dal punto in classifica ha fatto due partite buone. È la squadra che ha tirato più in porta e a detta dell’allenatore deve vincere il campionato, sarà una partita difficile e servirà una gara di altissimo spessore”. Un pensiero sul nuovo arrivo Gigot? “Vi chiedo cortesemente di non parlare di mercato. A chiusura di mercato vi darò tutte le risposte che meritate, voglio però concentrarmi solo sulla partita che è molto importante”. Un ricordo di Sven Goran Eriksson “Ricordo bellissimo di una persona straordinaria, di un allenatore veramente speciale. Ero un ragazzo giovane, è sempre stato attento alla crescita dei giovani, una bellissima persona. Inutile spendere parole sulla grandezza dell’allenatore, è una mancanza enorme per tutto il movimento calcistico”.

Foto: Twitter Lazio