Baroni: “Affrontiamo una squadra che sta bene. Sarà determinante la compattezza”

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato alla vigilia della gara contro lo Spezia, uno spareggio salvezza delicatissimo.

Queste le sue parole: “Come sta Hjulmand? Domani valuteremo se ci può essere o se ci sarà un suo compagno. Non cambia molto, faremo le valutazioni con calma”.

Blin al suo posto? “Sicuramente giocherà, è sempre stato in campo con noi e ci sta dando molto. Ci sono un paio di alternative, di ragazzi che stanno bene e sono pronti”.

Sulla mancata contemporaneità, cosa si sente di dire?

“Si entra in un tema delicato. In questo momento non abbiamo la possibilità di perdere energie in queste cose, non voglio guarda oltre. Affrontiamo una squadra che sta bene, dobbiamo assolutamente pensare solo allo Spezia”.

La prova con la Lazio va vista in maniera positiva nonostante la vittoria dello Spezia contro il Milan?

“La nostra prestazione è stata sotto gli occhi di tutti, non guardo i risultati degli altri. La Lazio aveva tanto da giocarsi, abbiamo recuperato lo svantaggio e sbagliato un rigore. A pochi secondi dalla fine eravamo in vantaggio, ci può stare il 2-2. Si prende atto della prestazione, ripetibile, che spesso porta al risultato”.

Cosa è cambiato nello Spezia rispetto all’andata?

“Ha valori assoluti, ha un organico importante e individualità importanti. Le partite si vincono con spirito, dovremo lottare. Ci saranno difficoltà, ma insieme ce la faremo, con unione e compattezza”.

Sulla gara: “Voglio giocare le partite che mancano. All’andata sfiorammo la vittoria, giocando una grande partita. Sarà tutta un’altra storia, sarà una partita completamente diversa e dovremo affrontarla incentrando la prestazione su ciò che vogliamo e abbiamo costruito tramite gli allenamenti, con la nostra identità. Il nostro match sta lì dentro”.

Foto: sito Lecce