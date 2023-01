Baroni: “Abbiamo tirato in porta più del Milan. Potevamo anche vincerla”

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Milan.

Queste le sue parole: “Una squadra aggressiva che ha giocato, abbiamo tirato più in porta di loro, pensando che abbiamo di fronte il Milan che fa un calcio moderno e se non la vai ad aggredire vai in difficoltà. Nel momento in cui siamo calati abbiamo sofferto le palle alte, però bene. In questo momento va anche a chi sta giocando meno. I tifosi ci seguono anche tantissimo, il pubblico è straordinario. Siamo una neopromossa, vogliamo costruirci una nostra identità di gioco e lo facciamo sia in casa che fuori. E’ chiaro che in casa abbiamo fatto tante partite, faticando a trovare la vittoria, adesso però la squadra ha convinzione ma non dobbiamo abbassare la guardia. Vincere per il Lecce in A è complicato ma con queste prestazioni ci si avvicina al risultato”.

E’ più soddisfatto o deluso di questo pareggio?

“Non solo deluso, è chiaro che forse sarebbe stato più sicuro il 3-0. Prendiamoci questa prestazione, dobbiamo giocare con questo tipo di ritmo e intensità. Complimenti ai ragazzi, complimenti al pubblico nonostante la pioggia”.

Poteva cambiare l’atteggiamento nel secondo tempo?

“Non voglio dare un input di difenderci, se ci abbassiamo vuol dire dare a loro occasioni. Difficilmente cambio sistema, a chi entra gli dico di aggredire alti e solo in questa maniera possiamo raggiungere il risultato. Abbiamo avuto due episodi contro e poi si gioca contro il Milan. Sono contento della squadra e sono contento della prestazione”.

Gonzalez diventerà da grande squadra?

“Sono d’accordo, non mi piace parlare dei singoli ma è un ragazzo che non aveva mai giocato tra i professionisti ed è venuto in ritiro con noi. Quest’anno è venuto con noi, ha avuto un impatto importante sotto tutti i punti di vista. Sta crescendo fisicamente, quando avrà addosso qualche chilo in più di lavoro e di forza avrà un futuro importante e non deve mollare. A quello ci penso io”.

Foto: twitter Lecce