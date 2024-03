Baroni: “Abbiamo regalato due gol, ma siamo rimasti in gara. Dobbiamo crederci fino in fondo”

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha rilasciato un’intervista a DAZN nel postpartita della sfida persa contro il Milan: “Il Milan ha fatto una signora partita, forse nel primo tempo siamo stati intimoriti dal palleggio e abbiamo pagato un po’ la pressione. In queste partite non devi sbagliare niente ma l’atteggiamento della squadra mi è piaciuto. Siamo rimasti sempre in campo e l’abbiamo tenuto anche nelle difficoltà. Secondo me abbiamo regalato due gol, anche il terzo su angolo era evitabile”.

Sui nuovi arrivati: “Oggi abbiamo visto cose anche interessanti. Alcuni giocatori che sono arrivati da poco stanno trovando la condizione. I nuovi arrivi stanno cominciando a darci un approccio importante. Abbiamo bisogno di tutti e anche i cambi ci hanno dato qualcosa oggi”.

Su Noslin: “Ha tanta energia, tiro e mobilità. Mi piacciono i giocatori così. In allenamento calcia destro e sinistro, oggi è stato molto bravo. Può ricoprire tutti i ruoli d’attacco, è una soluzione anche come esterno. Anche Swiderski mi è piaciuto oggi. Suslov nel primo tempo era un po’ anche in difficoltà ma con Theo non è facile”.

Poi ha proseguito: “Noi stiamo cercando di ottimizzare e lavorare sulle qualità dei nostri giocatori. Dobbiamo migliorare nell’attaccare l’area. Oggi abbiamo crossato molto ma ad esempio la soluzione del tiro da fuori è una di quelle che abbiamo. Per ridurre il gap in queste gare non devi sbagliare niente ma forse abbiamo lasciato qualcosina dal punto di vista tecnico”.

Infine: “Dobbiamo crederci fino in fondo da qui alla fine. Il direttore sportivo è stato bravo e ci ha portato ragazzi accessi. Vedono il Verona come un’opportunità e devo ringraziarli. Siamo nella fase più delicata del campionato e ho anche timore dei complimenti in questo momento. I ragazzi mi hanno dato grande partecipazione. Lavoriamo a testa bassa, è ancora molta lunga”