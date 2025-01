Baroni: “Abbiamo dimostrato compattezza nelle difficoltà. Dia? Ho sempre creduto in lui”

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato a Sky dopo il pareggio contro il Como.

Queste le sue parole: “La squadra ha dato tutto quello che aveva, dobbiamo andare avanti e io ho piena fiducia nei ragazzi che nelle difficoltà sanno reagire. Questa è la cosa più importante, dobbiamo recuperare dei giocatori infortunati. E’ un momento così, ma in queste difficoltà la squadra sa reagire e questa è la cosa più importante”.

Cosa la soddisfa di più? “Nelle difficoltà, la squadra ha mostrato compattezza e solidità. L’espulsione ci ha sicuramente penalizzato, ma in questo momento da parte mia c’è più il fatto che la squadra sta sul pezzo. ha saputo soffrire e dare tutto, dobbiamo continuare il nostro percorso e recuperare giocatori importanti. Continuare a lavorare su dei ragazzi e alzarne il livello prestativo”.

Dove vedremo prossimamente Dia? “Per me è sempre stato un titolare, ha sempre fatto bene. Dopo la Nazionale ha avuto un piccolo infortunio e poi un virus, per il quale si è allenato meno. Era normale un leggero calo, ma la prestazione l’ha sempre fornita. Può giocare davanti e sotto punta dietro a Taty, sa cucire il gioco e venire a prendersi il pallone. Vede anche la porta, come oggi. Peccato poi aver preso il pari”.

La corsa al quarto posto si fa interessante: “E’ il momento per recuperare energie e giocatori, abbiamo una settimana lunga. Dobbiamo continuare il nostro percorso con convinzione e determinazione. Con questa mentalità, dobbiamo continuare a costruire”.

Sui 125 anni della Lazio? “Mi unisco con il mio staff agli auguri per questo traguardo storico. Siamo orgogliosi di essere dentro questa società meravigliosa e con dei tifosi straordinari”.

Foto: sito Lazio