Baroni: “Abbiamo concesso due gol facili. L’arbitraggio? Va introdotto il tempo effettivo”

Le parole in conferenza stampa del tecnico della Lazio Marco Baroni dopo la dura sconfitta casalinga per 2 a 1 contro la Fiorentina.

“Abbiamo concesso due gol facili, quando la partita si mette così non è facile. Primo gol all’undicesimo, prendi il secondo al 17esimo non è facile. La squadra ha fatto un secondo tempo incredibile, giocare costantemente nella metà campo avversaria con la loro velocità non è facile. Ci è mancato ritmo all’inizio, se non abbiamo ritmo offensivo commettiamo errori difensivi e questo ci penalizza. L’energia mentale, la voglia e la determinazione, oltre alla qualità messa nel secondo tempo è buona. È chiaro che non siamo contenti, ma si riparte come sempre. Come mai Rovella fuori? Ieri ha avuto una situazione familiare e non si è allenato. È chiaro che è diventata subito la partita non adatta per Dele, lui ha bisogno di spazi e la Fiorentina era molto bassa. Non è stato un problema di centrocampo, Dele-Bashiru sta crescendo e ci darà moltissimo. La squadra era lenta, non possiamo fare un calcio lento. Non vedo l’ora di riprendere domani il lavoro per rafforzare questa squadra. Stiamo facendo un percorso e un cammino importante, c’è stato un cambiamento ma non voglio essere ripetitivo. La squadra sicuramente deve migliorare, ma è la nostra mentalità. Siccome sono poche le cose su cui dobbiamo migliorare voglio incidere con la squadra, mi tengo il gioco e la prestazione dei ragazzi, oltre alla lucidità della squadra che non è uscita dalla partita anche se poteva farlo per nervosismo. Ci sono ancora tante partite di livello importantissimo e si cresce anche da queste botte”

Sull’arbitraggio: “La potevamo rimettere in piedi, ho sbagliato e mi dispiace l’espulsione. Io parlavo del tempo, noi dobbiamo mettere dentro questa cosa. La gente deve volere che si giochi a pallone, va introdotto il calcio effettivo perché lo spettacolo ci porta spettatori e introiti. Non mi permetterò mai di parlare del rendimento dell’arbitro, ma in questo il sistema deve migliorare. Noi dobbiamo pensare a giocare e farlo con qualità, se vogliamo rimanere dove siamo dobbiamo migliorare”.

Su Pellegrini: “Io sono responsabile delle prestazioni dei calciatori. Luca ha giocato con più continuità quest’anno, poteva far meglio ma come tutti gli altri. Non sono abituato a buttare nella spazzatura i giocatori, bisogna lavorare e migliorare i calciatori”.

