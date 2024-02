Baroni: “A Napoli non meritavamo la sconfitta. Dobbiamo lavorare sulle situazioni e fare punti”

Marco Baroni, tecnico dell’Hellas Verona, ha da poco terminato di rispondere alle domande dei giornalisti in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato del Mapei Stadium con il Sassuolo. Queste le parole del tecnico gialloblu:

Si tira una linea e si riparte?

“Quando si affronta un campionato così bisogna essere in grado di gestire la sconfitta. A Napoli, per come è arrivato il goal, la squadra non meritava di perdere e il rammarico è ancora più grande. Dobbiamo lavorare sulle situazioni e bisogna fare punti, i punti sono quello che adesso dobbiamo perseguire.”

Che identità ha questo Hellas?

“Lavoriamo tanto, cerchiamo di non lasciare neanche un secondo che non sia utile al collettivo e ai ragazzi nuovi, cerchiamo di aiutarli con i video e con le clip, il calcio è una lingua universale.”

Come sarà trovarsi di fronte Djuric?

“Più che Djuric il Monza, è una squadra che ha una classifica che gli permette di fare il calcio che vuole, dovremo fare una partita di coraggio che sarà sicuramente complicata.”

Tempo da bruciare, a che punto sono i nuovi?

“Ci sono dei ragazzi pronti, come ad esempio Vinagre che arriva da un calcio come il nostro, ho passato un po’ di tempo in Inghilterra a vedere la Championship ed è un campionato paritetico alla Serie A, anche dagli altri sto vedendo segnali importantissimi, comunque per fare punti dobbiamo fare di più, non basta fare un tempo.”

Foto: Twitter Hellas Verona