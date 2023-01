Baroni: “A La Spezia uno scontro diretto importante. Vogliamo avere continuità anche fuori casa”

Marc0 Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Spezia: “È una partita ravvicinata, che ci ha visto spendere tantissimo sotto tutti i punti di vista e abbiamo cercato di mettere dentro lavoro e recuperare”.

Chi sarà il capitano?

“In questo momento il mio pensiero non è sulla fascia, lo valuterò ora con i collaboratori e la squadra. Non è importante, abbiamo tanti piccoli capitani: quando i giocatori danno un contributo importante, conquistano questo ruolo”.

Gli indisponibili? “Sono tutte problematiche particolari, tutti hanno avuto piccoli rallentamenti. Vi sembrerà strano, ma come dico ai medici e al mio staff, io guardo solo chi ho a disposizione. Per il resto ci sono i dottori”.

Che Spezia si attende? “Affronteremo un’avversaria ostica, su un campo difficile. Loro in casa hanno un atteggiamento importante, è una squadra fisica, ha qualità e intensità. Occorrerà una squadra che, come stiamo facendo, non sbagli niente. Dopo una vittoria come quella con la Lazio, in cui il gruppo ha speso tantissimo, conterà molto soprattutto l’impegno mentale: dobbiamo andare avanti con il nostro ritmo. Domani serve una gara maiuscola”.

Un ricordo di Vialli. “Ricordo straordinario, bello sotto tutti gli aspetti, un compagno di grandissimo valore. Sono cose dolorose, terribili. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari. E poi il calcio perde un personaggio pazzesco, un uomo che ha dato tanto anche alle persone bisognose. Ci siamo incrociati la prima volta con la Nazionale juniores, è stato mio capitano nell’Under 21. Lascia un vuoto enorme”.

Colombo o Ceesay? “Il ragionamento non è a chi do la maglia. Si sono alternati, spero a loro si aggiungerà presto Persson: sta facendo benissimo, ne parlo spesso con il mio staff e con il direttore. Tornando a Lorenzo e Assan, è come se fosse una punta che fin qui ha segnato 7 gol. Il nostro è più un discorso di dettagli, di come li vedo in settimana, di come li vedo pronti”.

