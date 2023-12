Barone: “Vogliamo ripetere il percorso dell’anno scorso in Coppa Italia. Mercato? Siamo pronti ad intervenire qualora dovesse servire”

Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato a Mediaset prima della gara di Coppa Italia contro il Parma.

Queste le sue parole: “L’anno scorso è stato un percorso di livello, una bellissima esperienza. Stasera è una partita molto difficile, il Parma viene qui a giocare, non a passeggiare. Dovremo avere tanta attenzione. Lavoriamo di partita in partita, internamente abbiamo degli obiettivi, la stagione è molto lunga”.

Sulla questione stadio: “La situazione è sempre la stessa. Bisogna portare rispetto ai tifosi, che prendono l’acqua e che non hanno chiarezza su dove seguire le partite, servirebbe un bel movimento dei tifosi per far capire a chi decide l’importanza di avere strutture di livello. Al momento non abbiamo idea di dove andare a giocare, martedì sarà aperto il bando e quindi forse avremo le idee un po’ più chiare”.

Sul tema mercato: “Non c’è un settore in particolare nel quale intervenire, siamo pronti alle esigenze della squadra e del mister se serve per rafforzare, non facciamo mercato che non serve”.

Foto: twitter Fiorentina