Barone sul caso Spalletti: “Non bisogna generalizzare, abbiamo una tifoseria seria che vogliamo venga rispettata”

Intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla partita contro l’Udinese, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, della Fiorentina, è tornato a parlare sul caso Spalletti: “Da quando Commisso ha comprato la società entrambi siamo sempre stati contro la violenza e il razzismo. Siamo nati tutti e due nel Sud ed è un tema molto importante per noi. Come società abbiamo fatto grossi investimenti sulla città metropolitana di Firenze lavorando con le scuole contro il bullismo. Mi dispiace tanto che ci sia questo attacco verso la nostra tifoseria che non se lo merita. Non bisogna generalizzare, la Fiorentina non è un giocattolo: abbiamo una tifoseria seria che vogliamo venga rispettata”.

Foto: Twitter Fiorentina