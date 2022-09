Barone su Vlahovic: “Fa parte del passato, non ci pensiamo più. Jovic? Ha bisogno di tempo e fiducia”

Joe Barone è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-gara di Fiorentina-Juventus. Nell’intervista, ha parlato anche di Vlahovic: “È del passato, non ci pensiamo più. Noi andiamo per fare la nostra partita con la nostra tattica. Dobbiamo vincerla. Jovic? Tutti gli attaccanti hanno bisogno di tempo e fiducia. Siamo a inizio campionato, oggi per Luka sarà importante per il suo percorso che lo dovrebbe portare a fare la differenza. Oggi ci manca Bonaventura che ha perso il papà. La squadra pressa molto e crea occasioni, dobbiamo andare sulla velocità e sul pressing. Ci troviamo abbastanza bene”.

Foto: Twitter Fiorentina