Barone su Gonzalez e Amrabat: “Sarà difficile portarli via dalla Fiorentina”

A margine della presentazione del 1° Memorial “Davide Astori”, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha così parlato: “Ero negli Stati Uniti quando ho letto di Astori, la sua storia è molto evidente nella Fiorentina ed è sempre presente in tantissimi stadi, abbiamo sue foto ovunque e la sua maglia, il suo ricordo è sempre vivo nel calcio italiano. Questo evento è molto importante, Davide faceva tanto per i bambini ed avere il suo nome in un memorial era il mio primo punto d’arrivo, l’Affrico è la mia prima conoscenza nel calcio fiorentino, mi auguro che un giorno la finale si possa giocare al Viola Park. Coppa Italia? Siamo soddisfatti, vincere è importante. Gonzalez e Amrabat? Tutte e due sono della Fiorentina, sono contento dell’interesse delle altre squadre ma ad oggi non è facile portare via un nostro giocatore“.

Foto: Twitter Fiorentina