Barone su Chiesa: “Va lasciato in pace. Il rinnovo? Stiamo parlando”

Così si è espresso Joe Barone sull’incontro con Enrico Chiesa, papà di Federico. “Era un incontro già previsto da un paio di settimane, abbiamo parlato del suo futuro. Ho un ottimo rapporto con Federico, adesso deve recuperare, il nostro staff sta lavorando per farlo tornare al top, speriamo che recuperi il prima possibile. Federico ha altri due anni e mezzo di contratto, va lasciato in pace. Ma siamo tutti contenti di lui, speriamo di riaverlo per questo weekend. Il rinnovo? Stiamo continuando a parlare, ripeto, lui è un patrimonio della Fiorentina e va lasciato in pace”.

Foto: Twitter Fiorentina