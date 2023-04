Barone: “Stiamo lavorando per le seconde squadre, ma serve l’aiuto della Lega Pro”

A margine della presentazione del libro “Soldi vs Idee”, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato così parlato: “La nostra strada è basata sullo sviluppo del Viola Park che, vorrei sottolineare, avrà al suo interno due stadi. Ieri abbiamo perso a Salerno contro la Roma putroppo. Il nostro obiettivo è abbassare i costi perché abbiamo atleti di livello ma la sostenibilità passa dal fatto che si possano valorizzare i nostri talenti. La Fiorentina ha sempre avuto un settore giovanile di livello, con il Viola Park vogliamo aumentarlo ulteriormente, portando i ragazzi in prima squadra. Stiamo lavorando in Lega e in Federazione per le seconde squadre che sono un elemento importante per valorizzare i giocatori del settore giovanile, ma abbiamo bisogno dell’aiuto della Lega Pro perché ovviamente questa cosa ha dei costi”.

Foto Twitter uff Fiorentina