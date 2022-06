Barone: “La Fiorentina non è in vendita, basta fake news”

In casa Fiorentina oggi è un giorno molto importante. Il tecnico Italiano ha rinnovato il contratto fino al 2024 e con la dirigenza sta programmando il prossimo mercato. Dopo l’annuncio è intervenuto ai microfoni ufficiali il direttore Joe Barone che ha commentato l’accordo col tecnico ma anche le voci che vedevano una possibile cessione da parte di Rocco Commisso.

Queste le sue dichiarazioni. “Oggi ho letto un brutto commento, che Rocco Commisso circa un mese fa ha commentato, e voglio precisarlo: la Fiorentina non è in vendita. Lo voglio dire a tutti quelli che mettono in giro notizie false, in un periodo in cui stiamo costruendo la Fiorentina del futuro. Queste notizie non vanno bene. Anzi, approfitto di questo momento per chiedere a tutta la tifoseria di starci vicino: stiamo costruendo con pazienza la squadra per il prossimo campionato, queste notizie fanno male al mondo Fiorentina”.