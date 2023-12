Barone: “Siamo pronti a migliorare la Fiorentina. Grande rapporto con Italiano”

Joe Barone ha parlato a Radio Sportiva dell’attuale momento della Fiorentina. “Siamo soddisfatti della squadra che abbiamo, abbiamo sbagliato delle partite ma altre le abbiamo giocato bene e dominate ad eccezione di quella con l’Inter quando abbiamo perso 4-0. Con altre abbiamo avuto difficoltà a mettere la palla dentro e ci stiamo lavorando e quindi siamo soddisfatti. Il mercato di gennaio è strano e limitato ma siamo sempre pronti a guardare ciò di cui ha bisogno il tecnico, attenti a come migliorare la parte tecnica, stiamo lavorando con l’allenatore e tutta l’area scouting ma fare ora un nome o un ruolo mi mette in difficoltà. Italiano? Abbiamo un grandissimo rapporto e un contratto, lui è soddisfatto qui e noi lo siamo di lui, ci sono molte storie su di lui ma per noi non è così e anche lui non la pensa così. Abbiamo tanti talenti che lui sta facendo crescere e questo è un tema importante per il futuro della Fiorentina”.

Foto Twitter Fiorentina