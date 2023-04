Barone: “Sempre difeso squadra e Italiano. Noi come l’Atalanta? Bell’esempio, ma vogliamo essere la Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha così parlato prima della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Cremonese: “Bisogna combattere ed essere super concentrati, sarà una battaglia, una partita difficile. Abbiamo sempre difeso i giocatori e Italiano. Abbiamo passato un lungo periodo delicato, siamo stati molto vicini al gruppo, siamo lì ogni giorno. Anche Commisso è sempre accanto al gruppo quand’è in Italia e credevamo in questo gruppo. La stagione è lunga, ci sono tanti dettagli in settimana e noi diamo appoggio al gruppo, gli diamo fiducia. Stasera dobbiamo combattere e avere tanta volontà, ci giochiamo tanto”.

Poi ha proseguito: “Cosa preferisco tra vincere la Coppa Italia, vincere la Conference League o andare in Champions League? Rispettiamo tutte le competizioni, lavoriamo per tutti gli obiettivi, ma ora siamo concentrati solo sulla Cremonese”.

Infine, sul paragone con l’Atalanta: “Il nostro obiettivo deve essere la Fiorentina. L’Atalanta è un bell’esempio, ma preferisco farlo come Fiorentina, con obiettivi che aveva anche l’Atalanta”.

Foto: Twitter Fiorentina