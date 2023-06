Barone: “Non stiamo aspettando la Conference per fare la squadra. Rinnovo Castrovilli? Ci stiamo lavorando”

Dal Trofeo Maestrelli a Montecatini, Joe Barone ha fatto il punto sui temi di attualità di casa Fiorentina. Di seguito le sue parole rilasciate ai media presenti: “Tante volte leggo che la Fiorentina sta aspettando per fare la squadra oppure che c’è una lista di Italiano o di Pradè. La lista è della Fiorentina e siamo sempre preparati, non stiamo aspettando la Conference per fare la squadra. Sono in contatto con tutta la UEFA ma non ho dettagli che favoriscono la Fiorentina, siamo qui ad aspettare quando la decisione sarà comunicata. Faremo la nostra parte. Noi abbiamo già una squadra che ha giocato due finali. Siamo preparati e c’è un processo che l’UEFA deve seguire: attendiamo e stiamo pronti a lavorare per la squadra. Siamo fiduciosi del lavoro che stiamo facendo”.

Poi ha proseguito parlando della situazione di Sofyan Amrabat: “È un giocatore della Fiorentina, io comunico sempre con Sofyan. Per ora pensiamolo alla Fiorentina, poi vedremo se arriverà un’offerta”. E sulla questione portiere: “Non dimentichiamo che Terracciano ha fatto due campionati di altissimo livello, è un gran portiere. Vediamo se dobbiamo migliorare quella parte della squadra”.

Infine, sul rinnovo di Gaetano Castrovilli: “Con Gaetano stiamo lavorando e abbiamo incontrato il suo agente. Vediamo se possiamo trovare un accordo per il futuro”.

Foto Twitter Fiorentina