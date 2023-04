Barone: “Non ci saranno premi ai calciatori se dovessimo vincere la Coppa Italia o la Conference. Ci sono già i bonus”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato in conferenza stampa, analizzando anche l’eventualità di premi in caso di vittoria di Coppa Italia o Conference League.

Queste le sue parole: “Ogni nostro giocatore ha dei bonus sul contratto se vinciamo la Coppa Italia o raggiungiamo comunque obiettivi. Non daremo premi in più”.

Giocare ogni tre giorni è difficile: “Chi deve giocare in tre competizioni ha delle difficoltà. Chi vince rimane nella storia, noi non siamo gli unici a vivere certe difficoltà. Inutile parlare di mercato, in questo mese ci giochiamo parte della nostra storia e della Fiorentina, vogliamo parlare dell’oggi. Per quando finirà il campionato saremo più che preparati, come dice il presidente il settore giovanile della Fiorentina è stato storicamente sempre importante e vogliamo rafforzare questo facendo arrivare ragazzi in prima squadra”.

Foto: twitter Fiorentina