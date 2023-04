Barone: “Nardella troverà una soluzione per far giocare la Fiorentina a Firenze durante i lavori al Franchi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha così parlato a pochi minuti dalla sfida contro l’Inter: “Siamo molto contenti del lavoro fatto dal Comune e dal sindaco Nardella, con cui abbiamo ottimi rapporti, del lavoro fatto fino a qui per ristrutturare lo stadio Franchi. Ricordiamoci, però, che l’impianto di Firenze è un monumento, quindi ha regole e vincoli ben precisi. Vediamo che succede considerando anche le ultime novità, noi ci auguriamo che tutto possa andare bene. Crediamo nel lavoro del sindaco, che sicuramente saprà trovare una soluzione anche durante i lavori, per permetterci di giocare al Franchi o comunque in città”.

Foto: Twitter Fiorentina