Barone: “Milenkovic ha la Fiorentina nel dna. Nessuna clausola sul nuovo contratto”

Durante la conferenza stampa indetta per annunciare il rinnovo di Nikola Milenkovic, ha preso la parola anche il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone. Queste le sue parole: “Ci sono state tante squadre su di lui, anche che giocano in Champions League. Anche ieri sera si è presentata con una nuova offerta un’altra squadra, ma abbiamo rifiutato sia noi che il giocatore. Questo fa vedere serietà e percorso di Nikola Milenkovic, che ha nel dna la Fiorentina. Voglio tornare alla scorsa stagione: la Fiorentina ha precisato un’identità, uno stile, un modo di giocare. E oggi siamo qui per continuare il percorso iniziato l’anno scorso, e avere Nikola con noi significa tanto in fatto di continuità e di futuro. Questo è un contratto di cinque anni, è una scelta di vita di Fiorentina che sia Nikola che noi abbiamo fatto. Siamo fiduciosi su tutto ciò che stiamo facendo, voglio ringraziare la tifoseria per gli abbonamenti sottoscritti e quelli che saranno presenti non solo domenica con la Cremonese ma per tutta la stagione, quindi anche giovedì prossimo in Conference League Ci sarà una clausola nel contratto? Assolutamente no, ve lo posso assicurare“.

Foto: Instagram Fiorentina