Barone: “La Fiorentina non è e non è mai stata in vendita”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel nel preparata di Lazio-Fiorentina, il direttore generale dei viola, Joe Barone, ha così parlato: “Dovremo essere molto attenti sulla ripartenza e sul sistema di gioco. È una partita in cui dobbiamo combattere e ci dobbiamo credere. Dobbiamo far vedere tanto carattere oggi. Siamo concentrati partita dopo partita. È una sfida di livello contro una squadra che gioca in Champions League. Dobbiamo cercare di portare punti a casa”.



In conclusione, Barone ha precisato la situazione che riguarda il futuro della Viola: “La Fiorentina non è stata mai, mai in vendita e non lo è. Tutte queste storie che la proprietà sta trattando con altri sono cose false”.

Foto Twitter uff Fiorentina