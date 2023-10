Barone: “Italiano al Napoli? Non mi ha mai chiesto di andare via. I contratti ci sono e vanno rispettati”

Il dg della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato a Il Mattino del progetto viola e dell’ipotesi Italiano per il post Spalletti: “Il nostro è un modello basato sui principi dell’università americana. Un modello destinato a donne e uomini a partire dai bambini e bambine fino agli adulti. Impianti funzionali, moderni e accoglienti. Non serve ristrutturare impianti che hanno già problemi, ma costruire stadi moderni”.

Sull’ipotesi Italiano a Napoli: “Aveva un contratto e i contratti si rispettano. Mi sembra che anche De Laurentiis la pensi così. Noi siamo persone di parola. E Vincenzo non è mai venuto da me a dire che voleva andare via. Un contratto è un contratto”.

