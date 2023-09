Svincolati? “Ci dispiace per Dodò. è stato operato ieri. Avrà dei tempi di recupero importanti, siamo fiduciosi che tornerà forte come prima. Sugli svincolati, preciso io: non ne arriveranno. Ci sono alternative, per esempio stasera c’è Parisi a destra.Domani avremo una giornata importante, presenteremo il nome del Viola Park. E poi la buona notizia: avremo l’agibilità degli stadi e sabato si giocherà lì la prima partita ufficiale della Primavera, con la partita in cui ospiteremo il Milan”. Foto: Instagram Fiorentina