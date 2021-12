Barone: “Il calcio va riformato, non solo in Italia. Alcuni non pagano l’Irpef”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato della situazione del calcio italiano ai microfoni di Report, la trasmissione d’inchiesta di Rai Tre: “Per tutti i tifosi il calcio va riformato, ma non solo in Italia, nel mondo. Per tutti gli investitori che entreranno nel calcio. Siamo in un momento di riasset. C’è un mercato che inizia a gennaio e se ci sono squadre che ancora non hanno pagato l’Irpef, è un problema. Il debito che hai col Governo puoi utilizzarlo nel mercato”. Foto: Twitter Fiorentina