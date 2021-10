Barone: “Gara speciale per Italiano ma è pronto e determinato a vincere”

Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato a DAZN a pochi minuti dalla gara con lo Spezia.

Queste le sue parole: “Italiano è tranquillo, è una partita particolare per lui perché ha fatto bene con lo Spezia, ha fatto la storia. Ha preparato la partita come tutte le altre, a livello di squadra siamo pronti per questa partita. Serve la vittoria perchè dobbiamo recuperare qualche punto di troppo perso per strada”.

Foto: Twitter Fiorentina