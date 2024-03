Barone: “Franchi? È sempre una situazione molto complicata. E’ diventato il giocattolo della politica”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, il dg della Fiorentina Joe Barone si è espresso così sul tema stadio Franchi: “È sempre una situazione molto complicata. Era facile prevedere il tema del Franchi perché è diventato il trofeo e la medaglia, ma soprattutto il giocattolo della politica. Ci sono le elezioni e tutti vogliono mettere una medaglia in questa situazione. Tanti proclami, uno contro l’altro e nessuno che pensa al popolo viola e alla società. Siamo concentrati ma vogliamo capire per esempio quanto sarà il nostro affitto, oppure quando inizia e quando finisce. Per 4 anni la Fiorentina non avrà i ricavi che ha avuto in questi anni. Voglio ringraziare il Comune di Bagno a Ripoli perché tutti hanno potuto vedere la bellezza e la velocità con cui è stato costruito il Viola Park con i soldi della Fiorentina. Il Franchi sta diventando una nebbia con tanti dubbi, bisogna aspettare il futuro ma alla fine ci mancano tanti soldi: la nostra previsione è di perdere più di 100 milioni.”

Foto: Twitter Fiorentina