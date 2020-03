Barone: “Fiero di essere italiano, torneremo più forti di prima”

Il dg della Fiorentina, Joe Barone, è intervenuto ai microfoni di Violachannel.it, parlando delle iniziative del club viola sul territorio per affrontare l’emergenza Coronavirus: “A breve comunicheremo cosa stiamo facendo, in modo che altre persone possano seguire idee come la nostra. Gli italiani si stanno dimostrando un popolo unico e generoso. Come tutti, mi meraviglio di vendere la creatività e la positività di questo popolo in un momenti così difficile, basta vedere i concerti dai balconi, aperitivi tramite chat, candele alle finestre…insomma, sono fiero di essere italiano e torneremo più forti.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Fiorentina