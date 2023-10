Barone: “Felici per Beltran. Arthur sta facendo bene, a fine stagione parleremo con la Juve”

Joe Barone. direttore generale della Fiorentina, ha parlato all’uscita dell’Assemblea di Lega.

Queste le sue parole rilasciate ai cronisti presenti: “Quella di ieri contro il Cukaricki è stata una bella vittoria con una buona partita, ora siamo concentrati sulla gara contro la Lazio. E poi siamo contenti per il lavoro fatto nel settore giovanile, c’è tanta soddisfazione per i nostri giovani che stanno giocando in prima squadra”.

Su Beltran: “È un giocatore di livello, della Nazionale argentina, in cui crediamo tanto. Così come crediamo tanto in tutti i nostri giocatori, anche nel lavoro di Nzola, prima o poi arriverà anche il suo momento”.

Sugli obiettivi: “Noi siamo sempre concentrati partita per partita, ci sono degli obiettivi all’interno ma ovviamente bisogna concentrarsi su ogni singola gara e non guardare ai vari livelli delle competizioni europee. Abbiamo tanto da giocare in campionato, con alti e bassi, bisogna evitare i momenti negativi come l’Empoli, ora pensiamo alla Lazio”.

Su Arthur: “Vediamo, sta facendo molto bene, siamo soddisfatti del suo lavoro. Vedremo a fine stagione quello che andremo a fare per lavorare con la sua squadra che è la Juventus”.

A gennaio un sostituto di Dodo: “No, siamo soddisfatti, abbiamo un giovane come Kayode cresciuto nel vivaio della Fiorentina, poi ieri ha giocato Pierozzi che è tornato dal suo infortunio. Non interverremo in quel reparto. Poi vedremo qualche altra posizione se ci sarà bisogno, ma siamo soddisfatti del rendimento della squadra”.

Foto: twitter Fiorentina