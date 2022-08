Barone e una Fiorentina “formato Europa”: “Conference per i tifosi e la città”

Al termine del sorteggio di Conference League, il dg della Fiorentina Joe Barone ha rilasciato alcune dichiarazioni a un’emittente greca, Cosmote TV. Prima di tutto, si è espresso sulla Conference League: “Per noi, per la famiglia Commisso, per tutta la città questo è un punto importante. Il Play Off bisogna giocarlo, è importante per qualificarsi. Abbiamo fatto investimenti importanti, soprattutto sul Viola Park, per avere un futuro migliore. Alla Conference teniamo tanto per la nostra tifoseria e la nostra città”.

Poi, tornando indietro a quanto fatto dalla squadra nello scorso anno: “Crediamo nel nostro lavoro, con la società che ha voluto portare avanti Vincenzo Italiano. Dobbiamo essere attenti su tutti i fronti, campionato e coppe. C’è tanto fa giocare, la tifoseria ci sostiene sempre e Rocco ci sta mettendo tutto se stesso. Abbiamo gettato basi importanti e ben vengano le persone che credono e vogliono investire nei campionati europei”. “Vogliamo far crescere la società in Europa”, ha concluso Barone.

Foto: Twitter Fiorentina