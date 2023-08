La Fiorentina, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato una foto in cui il dg Barone consegna la scarpa d’oro come miglior realizzatore dell’ultima Conference League ad Arthur Cabral, ormai destinato al Benfica. Sempre tramite il suddetto post, infatti, la viola ha comunicato in via ufficiosa la sua cessione.

Foto: Twitter Fiorentina