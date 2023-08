Barone conferma: “Abbiamo un accordo per Nzola. Lo aspettiamo per le visite”

Joe Barone, dg della Fiorentina, all’uscita dal locale di Firenze dove si è tenuto l’incontro con lo Spezia, ha confer,ato la trattativa chiusa per l’attaccante M’Bala Nzola.

Queste le sue parole: “Abbiamo trovato un accordo e domani metteremo nero su bianco. Lo aspettiamo per le visite, siamo super contenti. Ringrazio lo Spezia e l’entourage del calciatore per la collaborazione. Se ci saranno contropartite in questa operazione? Qualcosa è venuto fuori parlando con lo Spezia, ma stasera ci siamo concentrati su Nzola, ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni“.

A Barone fa eco Giovanni Branchini, agente di Nzola: “La Fiorentina è stata sempre la priorità del giocatore, abbiamo aspettato che i tempi maturassero per la conclusione della trattativa e adesso siamo tutti contenti“.