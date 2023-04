Barone: “Con l’Atalanta c’è un processo aperto, due anni fa siamo stati vittime di razzismo. Viola Park? Non giocheremo due anni lontani da Firenze”

Durante la conferenza del “Premio Fair Play educare tifando”, Joe Barone ha parlato degli scontri di ieri avvenuti a fine partita con Gasperini: “Non è facile parlarne perché c’è un processo della procura federale. Io sono entrato nello spogliatoio dell’Atalanta per cercare di calmare la situazione ma poi è successo quello che è successo. Ieri è stata un partita molto tesa e non è stato un esempio di fair play. Lasciamo ai componenti federali le decisioni finali in merito. Nel calcio e nella nostra Serie A abbiamo bisogno di fair play. Quando siamo andati a Bergamo io e Commisso, e Vlahovic due anni prima, abbiamo subito episodi di razzismo”.

Sulla questione stadio. “Parlando di Viola Park come avete visto abbiamo già tolto le gru e questo significa che siamo quasi alla fine dei lavori. Il ritiro sarà fatto lì e stiamo lavorando con il comune di risolvere la questione su dove giocheremo. Impensabile giocare due anni fuori dalla città, non si è mai visto una cosa simile nel mondo. Ormai è un anno che chiediamo quale è il futuro della Fiorentina, non può essere un futuro dove andiamo sempre a perdere. Vogliamo sapere il costo della concessione del Franchi. Mi auguro che il Comune ci comunichi il tutto il prima possibile. Commisso sta dando moltissimo alla Fiorentina e alla città di Firenze”.

Foto: Dodo Joe barone twitter