Barone: “Commisso vuole riportare in alto la Fiorentina. Su Ribery e il mercato…”

Joe Barone, consigliere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sull’arrivo di Franck Ribery: “Si sta allenando, il suo impiego dipende da Montella. Questo è un momento importante per la tifoseria. Ribery è felice, in città c’è tanto entusiasmo e spero che domani allo stadio ci sia tanta gente per la festa. Commisso vuole riportare in alto la squadra e ci dà la possibilità di lavorare bene. Ieri è stata una serata molto lunga, abbiamo fatto squadra e tutti vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Commisso è contento, arriverà venerdì e cenerà con la squadra. Altri colpi in attacco? Dobbiamo valutarlo con il direttore sportivo Daniele Pradè. Ogni giorno ci sono novità e opportunità sul mercato. Continuiamo a lavorare e staremo a vedere. Berardi e Politano? Non ne parlo, al mercato pensa Pradè”.

Foto: soccernation