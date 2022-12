Barone chiede un 2023 Viola: “Sarà un anno speciale, siamo in corsa”

La Fiorentina ha disputato oggi il test amichevole contro la formazione Primavera, al termine della partita, il d.g. Joe Barone ha commentato le aspettative per il nuovo anno. Così si è espresso il dirigente della Viola ai canali ufficiali della società: “2023? Inizia un anno speciale, siamo ancora in gara in tre competizioni. Ci aspettiamo un inizio di campionato abbastanza importante. Speriamo di non aver infortuni, stiamo recuperando tutti. Auguro un buon anno, con una grande Fiorentina. Viola Park? Fa parte di questo nuovo anno”.

foto: profilo Twitter ufficiale Fiorentina