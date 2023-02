Il Direttore Generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato ai microfoni di Dazn prima di sfidare la Juventus: “Ce la giochiamo con tutte le squadre. Abbiamo passato alti e bassi, ho letto articoli con numeri non precisi. Oggi è una partita importante per noi, per uscire da questa fase”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina