Barone: “Arthur voluto da Italiano, nessuna offerta per Amrabat. Rinnovo Castrovilli? Speriamo di annullare la distanza”

Intervenuto ai microfoni di Sky, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato della permanenza di Vincenzo Italiano: “Da parte nostra non c’è mai stato dubbio, ci sono state tante notizie su di lui ma nessun dubbio. Abbiamo fatto il primo acquisto, Fabiano Parisi, e stiamo valutando quello di cui il mister ha bisogno”.

Poi ha proseguito parlando dell’ultimo arrivo in casa viola, Arthur: “Ci abbiamo lavorato tanto, è un giocatore che lui ha voluto: un giocatore che dà tanto al nostro centrocampo, Daniele Pradé ha lavorato bene con Giuntoli e siamo stracontenti del suo arrivo“. E su Sabiri: “Lo abbiamo preso a gennaio e portato un giocatore di qualità in viola, capace di giocare in diverse posizioni”.

Spazio anche al futuro di SofyanAmrabat: “Sofi è molto legato a me, parla inglese e lo sento quasi ogni giorno. Non è arrivato niente di ufficiale per lui, gli ho detto di arrivare concentrato sulla Fiorentina, deve avere la testa per giocare in viola”.

Infine, sul rinnovo di Castrovilli: “Ne stiamo parlando e vediamo se si può raggiungere un accordo, ma al momento c’è distanza. Speriamo di annullarla”.

Foto Twitter uff Fiorentina