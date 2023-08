Barone: “Abbiamo sempre rispettato le regole pagando le imposte, e non spalmandole”

Joe Barone, ai canali ufficiali della Fiorentina, è tornato a parlare del ripescaggio in Conference League dei Viola a danno della Juventus, non risparmiandosi qualche frecciatina: “È una bellissima cosa per noi che abbiamo sempre rispettato le regole, lavando le imposte e non spalmandole. Tutto ciò è merito di Rocco, che ha l’abilità e la liquidità per farci gestire così la società”.

Foto: soccernation