Barone: “Abbiamo seguito Parisi per anni, da quando era in Serie B”

Fabiano Parisi è un nuovo calciatore della Fiorentina. Intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola, il direttore generale, Joe Barone, ha così parlato dell’acquisto del terzino sinistro dall’Empoli: “L’ho già visto in allenamento Fabiano ieri, anche se non si è ancora allenato con il pallone. La cosa importante è che l’ho visto all’Empoli, lo abbiamo seguito per due anni, da quando era in Serie B. Ringrazio la società di Corsi per il lavoro che hanno fatto con lui. Anche loro sapevano del nostro interessamento da tempo. Io e Pradé lo abbiamo visto in tante partite che ha giocato con la maglia azzurra e ha fatto benissimo. Il percorso che ha fatto Fabiano è quello che fanno tanti ragazzi. Ci sono tanti osservatori nelle serie minori a guardare i nuovi talenti. La sua carriera deve essere di esempio per tanti giovani. Gli scout della Fiorentina sono molto attenti già dai dilettanti. Sono convinto che quando sarà in campo darà tutto in campo, è il carattere che contraddistingue i campani come Fabiano. Commisso suona la fisarmonica, Fabiano suona la batteria. Come cantante direi il mister Italiano”.

Foto: Instagram Fiorentina