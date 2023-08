Barisic (all. Rapid Vienna): “Li abbiamo fatti sbagliare. La Fiorentina sarà molto arrabbiata al ritorno”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Rapid Vienna, Zoran Barisic, ha così parlatodopo l’andata del playoff di Conference League contro la Fiorentina che vede i suoi condurre per 1-0: “Le congratulazioni vanno soprattutto alla squadra, nel primo tempo abbiamo attaccato alto gli avversari, portandoli a sbagliare. Nella ripresa i viola hanno mostrato le loro qualità, ma siamo riusciti a non concedere molto. L’atmosfera era incredibile, non ho mai visto niente del genere in questo stadio, il nostro obiettivo è di rendere i tifosi contenti. Siamo stati coraggiosi nel primo tempo giocando come squadra. Speravo andasse così anche nella ripresa, a questo livello è importante lo sviluppo di squadra ma anche di singolo giocatore. Sono contento di come i ragazzi abbiano dato tutto”.

Poi ha così parlato della gara di ritorno: “I viola saranno molto arrabbiati al ritorno, potrei giudicare il carattere della partita dal secondo tempo di oggi. Ho visto tanti buoni spunti, ad esempio mi è piaciuto come si è mosso Arthur, quanto meno come ai miei tempi migliori”.

Foto: Instagram Rapid Vienna