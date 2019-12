Barillà, l’agente: “A Parma sta benissimo, abbiamo sposato un progetto e vogliamo portarlo avanti”

Futuro incerto per Antonino Barillà, protagonista di un gol e un assist in 19 presenze durante questa prima parte di stagione con la maglia del Parma. L’agente del giocatore, Danilo Caravello, ha tracciato un bilancio di questi mesi e confermato la voglia del calciatore di rimanere in Emilia ai microfoni di ParmaLive.com: “E’ positivo come da due anni a questa parte. Nelle squadre di media fascia il Parma credo sia la rivelazione più importante, con i risultati sotto gli occhi di tutti. Sia lo scorso anno che questo sta facendo benissimo, ora andare alla sosta con 25 punti è un risultato molto importante“.

Futuro Barillà

“Sono tutti estremamente soddisfatti e sia io che Antonino lo stesso. La scelta di quattro anni fa si è rivelata pienamente positiva. Futuro? Stiamo bene a Parma e tutte le parti sono contente e soddisfatte di quello che si sta facendo. Abbiamo sposato un progetto e pensiamo di portarlo avanti, speriamo di continuare a farlo con il massimo impegno e con i massimi risultati. E finché i presupposti saranno questi non penso ci saranno problemi”.