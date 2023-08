Bari, tegola Menez: rottura del crociato per il francese

Brutta tegola per il Bari che perde per diversi mesi Jeremy Menez, che ha riportato la rottura del crociato.

Questa la nota del club: “SSC Bari comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Jeremy Menez, per valutare l’entità dell’infortunio incorso durante la sfida contro il Palermo di venerdì scorso, hanno confermato la diagnosi clinica di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico”.

Foto: sito Bari