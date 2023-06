Bari-Sudtirol, circa 52.000 spettatori al San Nicola. È record assoluto per i biancorossi in Serie B

È record al San Nicola per il ritorno delle semifinali playoff di Serie B per Bari-Sudtirol. Come comunicato dalla società biancorossa, si tratta del record assoluto per il Bari in Serie B, battuto il record precedente di 48.877 spettatori nella partita tra Bari e Genoa del 26 dicembre 2022. Di seguito quanto scritto dal club biancorosso: “Circa 52.000 (25 tifosi ospiti), che rappresenta il record assoluto in Serie B per i biancorossi”

Foto: Instagram Bari