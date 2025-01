Bari, si presenta Bonfanti: “Vivo per il gol. Avevo bisogno di cambiare aria”

Nicholas Bonfanti, nuovo attaccante del Bari, si è presentato in conferenza stampa alla piazza pugliese dopo il suo arrivo dal Pisa.

Queste le sue parole: “Vivo di motivazioni, sono alte e forti. Avevo bisogno di cambiare aria, a Pisa la situazione si era spostata su altri giocatori. Mi sono detto: meglio di Bari non c’è. È una piazza storica, bellissima, e voglio dare il massimo per questa maglia”.

Sulla caratteristiche: “A livello giovanile Andrea Zanchetta mi ha cambiato il modo di pensare. Con Inzaghi a Pisa mi trovavo benissimo, ma ho scelto di andarmene per giocare di più. Ho iniziato da esterno e seconda punta, poi hanno visto che avevo fiuto del gol e mi hanno spostato al centro dell’attacco.”

Sull’inserimento nella squadra di Longo, Bonfanti si è detto entusiasta: “Ho trovato un gruppo compatto, pieno di leader come Maita, Maiello e Bellomo. Quando sono arrivato, sembrava fossi qui da mesi. In Serie B la squadra fa la differenza, senza un gruppo unito si fa fatica.”

Il neo attaccante biancorosso non si nasconde sugli obiettivi della squadra: “Sono venuto qui perché penso che il Bari debba fare i playoff, questo è il nostro primo obiettivo. Vivo per il gol, segnare domenica sarebbe il massimo. Non ho preferenze tattiche: che sia con un’altra punta o con trequartisti, mi metto a disposizione del mister.”

Infine, Bonfanti ha svelato un retroscena sul suo trasferimento: “Già lo scorso gennaio ero vicino al Bari, ma ci furono problemi con il Modena. Questa è una delle migliori piazze della B, potrebbe competere anche in Serie A.”

Foto: logo Bari