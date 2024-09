Bari, Oliveri si presenta: “Obiettivi? Voglio migliorare nella fase difensiva e anche sotto l’aspetto di gol e assist”

L’esterno di centrocampo del Bari, Andrea Oliveri, è intervenuto in una conferenza stampa per presentarsi ufficialmente nella sua nuova squadra: “Il direttore Magalini mi ha voluto qui dopo l’esperienza condivisa a Catanzaro lo scorso anno e cercherò di ripagare in ogni modo la sua fiducia. La trattativa è iniziata prima dell’apertura del mercato, ma l’abbiamo portata avanti con calma e quando il direttore ci ha comunicato di aver trovato l’accordo per il trasferimento ho subito accettato. Arrivo in una piazza importante che può dare una svolta alla mia carriera, ma spero che la svolta possa arrivare a livello di squadra”.

Sulla Serie B: “Si tratta sempre di un campionato complicato, sappiamo che se si prendono sotto gamba le partire si soffre e noi vogliamo andare in campo sempre con l’atteggiamento giusto per dimostrare che siamo forti e possiamo raggiungere i nostri obiettivi”.

Foto: Instagram Bari