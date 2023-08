Bari, Mister Mignani in vista dell’incontro con il Palermo: “E’ il campo che stabilisce gli obiettivi. Ci sentiamo pronti”

In attesa della decisione del Consiglio di Stato che trasformerà l’ormai famosa “X” nel nome dell’ultima squadra partecipante al torneo e con il Modena che farà da spettatore, quello tra Bari e Palermo si preannuncia essere il big match della prima giornata del prossimo campionato cadetto.

In conferenza stampa, il tecnico del Bari, Mignani, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “I nuovi acquisti sono arrivati in buone condizioni, sebbene questa condizione vada migliorata, così come va migliorata la condizione di chi era già in gruppo durante il ritiro. Ogni campionato è diverso, non mi pongo un obiettivo, perché il mio obiettivo nella vita è fare il meglio di ciò che posso fare, se non conosco gli avversari come faccio a dire se arrivo primo, secondo, terzo, quarto o quinto. Io parto e cerco di arrivare primo, ma non so rispondere ad una domanda sugli obiettivi, perché è il campo che stabilisce gli obiettivi. Ci sentiamo pronti, consapevoli che il lavoro paga sempre, ma che per costruire occorre tempo“.

FOTO: Instagram Bari